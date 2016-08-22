У Шевченківському та Солом’янському районах Києва реставрують і реконструюють 6 парків.

Читайте такожУ Києві 22-24 серпня буде частково обмежено рух транспорту вулицею Гетьмана

Як повідомили УНІАН у міськдержадміністрації, згідно з підписаними розпорядженнями, у столиці реставрують західну та східну частини парку «Нивки» та парк ім. Пушкіна у Шевченківському районі, а також реконструюють парк із бюветним комплексом на вул. Кадетський гай, парк на вул. Івана Пулюя, парк «Орлятко» на бульварі Івана Лепсе, 9-Б, а також ландшафтний парк у Солом’янському районі.

Зазначені роботи дозволять покращити благоустрій і створити сучасні зони для відпочинку мешканців і гостей столиці.

Реконструкція та реставрація зазначених об’єктів буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік та наступні роки, та за залучені кошти.

Замовником реставрації об’єктів визначено КП «Київський центр розвитку міського середовища». Підприємство має в установленому порядку визначити генеральні проектну та підрядну будівельні організації для проектування та виконання робіт, забезпечити розробку та затвердження проектної документації.