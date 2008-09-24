Інкасатор з 5 мільйонами зник серед білого дня у Луганську

Начальник служби інкасації одного з комерційних банків пропав серед білого дня з великою сумою грошей. Суму, з якою пропав інкасатор в банку і міліції не називають, але з неофіційних джерел журналістам стало відомо, що це близько 5 мільйонів гривень.

У банку зниклому довіряли, адже він пропрацював в службі інкасації майже 12 років.

Як розповіла начальник прес-служби МВС в Луганській області Тетяна Погукай, зниклий одержав завдання від свого керівництва доставити суму в інший банк. Через півгодини в міліцію надійшов дзвінок, що начальник служби інкасації пропав. Оперативна група знайшла машину інкасатора на околиці міста. Зараз міліція розглядає версію про викрадення працівника банку.

Зараз порушена кримінальна справа за статтею «Крадіжка в особливо крупних розмірах», і якщо інкасатор все ж таки втік, то йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.

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