Головний на судилищі Савченко в Ростові позбувся мантії, суддя не виніс жодного виправдувального вироку
Головний з трьох російських суддів, які розглядали справу українки Надії Савченко, пішов у відставку.
Про це повідомив представник суду, передає російське видання "РИА Новости".
"Суддя Донецького міського суду Ростовської області Степаненко Леонід Олександрович вийшов у відставку з 29 липня 2016 за рішенням кваліфікаційної колегії суддів", - сказав він.
Про причини рішення колегії представник суду нічого не сказав.
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Степаненко було призначено суддею у 2008 році, суддя не виніс жодного виправдувального вироку за 187 розглянутих справ.
Як відомо, ще одного суддю з трійки - голову Донецького міськсуду Алі Хайбулаєва - перевели в Ростов-на-Дону.
13 липня стало відомо, що він очолив Кіровський районний суд у цьому місті.