Головний на судилищі Савченко в Ростові позбувся мантії, суддя не виніс жодного виправдувального вироку

Про це повідомив представник суду, передає російське видання "РИА Новости".

"Суддя Донецького міського суду Ростовської області Степаненко Леонід Олександрович вийшов у відставку з 29 липня 2016 за рішенням кваліфікаційної колегії суддів", - сказав він.

Про причини рішення колегії представник суду нічого не сказав.

Читайте такожВедучий "Що? Де? Коли?" вказав на двері знавцю Новікову через захист Савченко

Степаненко було призначено суддею у 2008 році, суддя не виніс жодного виправдувального вироку за 187 розглянутих справ.

Як відомо, ще одного суддю з трійки - голову Донецького міськсуду Алі Хайбулаєва - перевели в Ростов-на-Дону.

13 липня стало відомо, що він очолив Кіровський районний суд у цьому місті.