"Шість спроб і 5200 метрів над землею": в Харкові парашутисти встановили національний рекорд (відео)
16:56, 22 серпня 2016Суспільство
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Харків'яни зібрали найбільшу парашутну фігуру в світі.
У рекордному стрибку взяли участь 50 спортсменів / скріншот
Про це повідомляє newsroom.kh.ua.
На вихідних українські парашутисти до Дня Незалежності встановили національний рекорд України на аеродромі "Коротич" під Харковом.
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У рекордному стрибку взяли участь 50 спортсменів з Києва, Дніпра, Одеси, Полтави, Івано-Франківська, Запоріжжя, Харкова та інших міст.
Харків'яни зібрали найбільшу парашутну фігуру в світі.
Щоб зафіксувати рекорд у категорії "Великі формації з перебудовою" екстремалам знадобилося шість спроб і 5200 метрів над землею. Стрибали парашутисти з літака АН-72.
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