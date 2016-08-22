"Шість спроб і 5200 метрів над землею": в Харкові парашутисти встановили національний рекорд (відео)

Про це повідомляє newsroom.kh.ua.

На вихідних українські парашутисти до Дня Незалежності встановили національний рекорд України на аеродромі "Коротич" під Харковом.

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У рекордному стрибку взяли участь 50 спортсменів з Києва, Дніпра, Одеси, Полтави, Івано-Франківська, Запоріжжя, Харкова та інших міст.

Харків'яни зібрали найбільшу парашутну фігуру в світі.

Щоб зафіксувати рекорд у категорії "Великі формації з перебудовою" екстремалам знадобилося шість спроб і 5200 метрів над землею. Стрибали парашутисти з літака АН-72.