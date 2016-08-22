В передмісті Львова депутата оштрафували за голосування в інтересах власної компанії

Як повідомляє прокуратура області, Личаківським районним судом Львова за наслідками розгляду протоколу Львівської місцевої прокуратури №1 визнано винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 172-7 КУпАП, депутата Винниківської міської ради.

Проведеною місцевою прокуратурою перевіркою встановлено, що правопорушник, діючи у інтересах очолюваної ним будівельної компанії, не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та проголосував за прийняття Винниківською міською радою рішення про продовження терміну оренди землі вказаному підприємству.

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На депутата судом накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3,4 тисячі гривень.

Водночас прокуратурою готується позов про розірвання договору оренди та скасування прийнятого рішення.