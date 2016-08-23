Деканоїдзе назвала розстріл двох поліцейських на Тернопільщині "чорним днем"

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні чорний день для поліції України та всіх поліцейських. Ми втратили двох бійців. Хлопці загинули від кулі злочинця при виконанні своїх обов'язків. Я не можу передати словами, які почуття переповнюють мене і кожного з нас. Сумую разом з рідними і близькими загиблих", - зазначила вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Тернопільщині 45-річний місцевий житель відкрив стрілянину з мисливської зброї на подвір’ї свого господарства. Коли прибули поліцейські, чоловік почав стріляти по них. В результаті загинули 30-річний майор та 31-річний капітан поліції.

45-річний чоловік, який убив двох поліцейських на Тернопільщині, поранив ще одного і застрелив свою 41-річну дружину.