Деканоїдзе назвала розстріл двох поліцейських на Тернопільщині "чорним днем"
Глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе підтвердила інформацію, що на Тернопільщині загинули двоє правоохоронців під час виконання службових обов'язків.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожВбивця двох поліцейських на Тернопільщині поранив ще одного і застрелив свою дружину
"Сьогодні чорний день для поліції України та всіх поліцейських. Ми втратили двох бійців. Хлопці загинули від кулі злочинця при виконанні своїх обов'язків. Я не можу передати словами, які почуття переповнюють мене і кожного з нас. Сумую разом з рідними і близькими загиблих", - зазначила вона.
Раніше УНІАН повідомляв, що на Тернопільщині 45-річний місцевий житель відкрив стрілянину з мисливської зброї на подвір’ї свого господарства. Коли прибули поліцейські, чоловік почав стріляти по них. В результаті загинули 30-річний майор та 31-річний капітан поліції.
45-річний чоловік, який убив двох поліцейських на Тернопільщині, поранив ще одного і застрелив свою 41-річну дружину.