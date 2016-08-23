Вбивця двох поліцейських на Тернопільщині поранив ще одного і застрелив свою дружину

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, з даного приводу відкрито кримінальне провадження за ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

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За даними прокуратури, два працівники Борщівського відділення поліції виїхали на виклик у с. Бабинці Борщівського району, де місцевий житель застрелив із мисливської рушниці свою дружину. Чоловік чинив опір при затриманні та завдав смертельних поранень двом поліцейським, поранивши третього.

Працівники поліції ліквідували вбивцю.

На даний час виконуються слідчі дії з метою повного, всебічного та об‘єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.