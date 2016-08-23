"Невиїзний" Фейгін заявив, що Росія відмовилася від ідеї його ізолювати
16:21, 23 серпня 2016Суспільство
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Адвокат Марк Фейгін заявив, що в найближчі дні заборону на його виїзд з РФ буде скасовано.
Фейгін в кінці тижня відправиться в Крим / фото УНІАН
Про це він написав у Facebook.
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"У найближі дні заборону на виїзд з РФ буде знято. Керівництво "ФССП" змушене мовчазно погодитися з моєю правотою. Вони ніколи в цьому не зізнаються, але результат набагато важливіше", - написав він.
Крім того, він повідомив, що наприкінці тижня відправиться в окупований Крим до Ільмі Умерова.
Як повідомлялося, Фейгіну заборонили виїзд з Росії. Зараз адвокат займається захистом заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.
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