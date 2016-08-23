"Невиїзний" Фейгін заявив, що Росія відмовилася від ідеї його ізолювати

Про це він написав у Facebook.

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"У найближі дні заборону на виїзд з РФ буде знято. Керівництво "ФССП" змушене мовчазно погодитися з моєю правотою. Вони ніколи в цьому не зізнаються, але результат набагато важливіше", - написав він.

Крім того, він повідомив, що наприкінці тижня відправиться в окупований Крим до Ільмі Умерова.

Як повідомлялося, Фейгіну заборонили виїзд з Росії. Зараз адвокат займається захистом заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.