"Невиїзний" Фейгін заявив, що Росія відмовилася від ідеї його ізолювати

16:21, 23 серпня 2016
Суспільство
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Адвокат Марк Фейгін заявив, що в найближчі дні заборону на його виїзд з РФ буде скасовано.

Адвокат Марк Фейгин / фото УНИАН

Про це він написав у Facebook.

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"У найближі дні заборону на виїзд з РФ буде знято. Керівництво "ФССП" змушене мовчазно погодитися з моєю правотою. Вони ніколи в цьому не зізнаються, але результат набагато важливіше", - написав він.

Крім того, він повідомив, що наприкінці тижня відправиться в окупований Крим до Ільмі Умерова.

Як повідомлялося, Фейгіну заборонили виїзд з Росії. Зараз адвокат займається захистом заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

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