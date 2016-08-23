Сповіщати харків'ян про поточний час будуть Білосніжка і гноми (фото)

Як повідомляє прес-служба міськради, унікальні анімовані годинник встановлять на новому розважальному комплексі.

Сповіщати харків'ян про поточний час будуть Білосніжка і гноми, при цьому відвідувачі побачать справжнє анімаційне шоу фігурами, які схожі на реальних людей.

«Після того, як Білосніжка звертається до гномів, що час прокидатися, зберігач годин - гномік в зеленому - відкашлюється і будить інших гномів. Після цього сцена розгортається, і ми бачимо анімованих гномів, які рухаються і заводять годинник. Як тільки годинник заведений, гноміки на вежі б'ють у дзвони, відбиваючи час. Я думаю, що це стане не тільки візитною карткою і визначною пам'яткою парку, але й Харкова в цілому», - розповів менеджер парку Андрій Шаптала.

Читайте такожВ Одесі встановили новий пам'ятник