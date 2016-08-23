У Дніпрі запрацює перший в Україні поліцейський автомобіль відеофіксації масових заходів (фото)

Як повідомляє Головне управління поліції в Дніпропетровській області, за допомогою такої автівки поліцейські зможуть робити відеофіксацію порушень громадського порядку під час масових заходів.

Автомобіль обладнаний сучасними відеокамерами, які дозволяють робити чітке відео за різних погодних умовах, у тому числі у темну пору доби, а також на відстані до 150-200 метрів. Така детальність дозволить правоохоронцям розпізнавати у натовпі обличчя правопорушників.

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В подальшому правоохоронці зможуть переглядати та аналізувати зафіксоване на відео правопорушення. Також в автомобілі є прямий канал зв’язку з черговою частиною поліції.

Як зазначає дніпропетровська поліція, завтра, 24 серпня, під час масових заходів з нагоди Дня незалежності України автомобіль буде випробуваний на практиці.