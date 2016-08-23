В Одесі у День Незалежності громадський порядок забезпечуватимуть близько 2 тисяч правоохоронців

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Дарина Ярчук, забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення святкових заходів у регіоні перебуває на контролі керівництва регіонального главку.

«До забезпечення громадської безпеки і порядку буде залучено понад 700 поліцейських нарядів (278 - автомобільних і 450 - піших), до складу яких входитимуть близько 2 тисяч поліцейських та членів громадських формувань», - сказала Ярчук.

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«З вказаної кількості правоохоронців 200 осіб – додані сили з інших регіонів», - додала фахівець.

Зазначається, що в Одесі основні масові заходи проходитимуть на Приморському бульварі, Театральній площі та в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка. Також у місті проходить Вишиванковий фестиваль та інші культурно-масові заходи.

У зв'язку з проведенням концерту на стадіоні «Чорноморець» буде обмежено рух транспорту на прилеглих до парку ім. Шевченка вулицях. Крім того, у зв'язку зі святковими заходами обмежено рух транспорту в центрі міста.