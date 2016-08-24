У Дніпрі в День Незалежності відбувся забіг у вишиванках (фото)

У місті такий захід проводили вперше. У ньому взяли участь близько 400 мешканців. Деякі дніпряни прийшли цілими родинами. Одночасно з Дніпром Vyshyvankarun проходив також у Києві, Одесі та Рівному.

«Наша мета – продемонструвати, що українці – позитивні, щасливі люди, які дбають про свою країну, і кращого подарунка до Дня Незалежності нашої країни, ніж такий забіг, бути не може», – каже організаційний директор забігу у вишиванках Світлана Ліщинська.

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Участь у змаганнях могли взяти всі охочі, незалежно від віку. Відкрили захід сімейним забігом на дистанцію 100 м. Далі – дитячі забіги на 500 та 1000 м. Для дорослих дистанції становили 3 та 5 км.

«Україна – молода країна, і ми прагнемо розвиватися та ставати прогресивним суспільством. Тому такі спортивні масові заходи необхідно популяризувати та підтримувати з боку міської влади, що ми й робимо», – наголосив заступник міського голови Дніпра Володимир Міллер.

Найменшій учасниці змагань – лише два з половиною роки, а найстаршому учасникові – 78. Організатори кажуть, що планують продовжувати традицію та провести Vyshyvankarun у Дніпрі і в наступному році.