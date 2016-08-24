Українців немає серед загиблих і поранених внаслідок землетрусу в Італії – МЗС
22:49, 24 серпня 2016Суспільство
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Громадян України серед загиблих і поранених внаслідок землетрусу в Італії немає.
REUTERS
Про це представник Міністерства закордонних справ України Ореста Старик повідомила Радіо Свобода.
«На щастя, громадян України серед загиблих в Італії немає. Також українців немає серед поранених», – зазначила Старик.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в центральній Італії сталися два землетруси магнітудою 6 і 5,4 балів. Поштовхи призвели до значних руйнувань у місті Аматріче. Коливання земної поверхні відчувалися у низці міст центральної Італії, в тому числі в Римі і Болоньї.
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