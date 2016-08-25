Українські полярники записали привітання до Дня Незалежності
Українські полярники зі станції Вернадського записали відеозвернення до Дня Незалежності України та надіслали його до Києва.
На станції зараз працює 12 чоловік, вони всі взяли участь у створення відеоролику, йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте також"З Днем народження, Україно!": військові зняли відеопривітання до Дня незалежності
В Антарктиді нині працює вже 21-а українська експедиція. В її складі четверо киян, троє харків'ян і стільки ж жителів Черкас, по одній людині представляють Львів і Одесу. Керівником експедиції та начальником станції є Микола Старинець.
"Доброго дня, Україно! Сьогодні 24 серпня, і ми знаходимось на українській станції "Академік Вернадський". Наша 21-а антарктична експедиція вітає народ України з Днем Незалежності! Будьте всі здорові і в гарному настрої! Слава Україні! Героям слава!", - таке послання з Антарктиди надійшло до України.