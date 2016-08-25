Українські полярники записали привітання до Дня Незалежності

На станції зараз працює 12 чоловік, вони всі взяли участь у створення відеоролику, йдеться в сюжеті ТСН.

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В Антарктиді нині працює вже 21-а українська експедиція. В її складі четверо киян, троє харків'ян і стільки ж жителів Черкас, по одній людині представляють Львів і Одесу. Керівником експедиції та начальником станції є Микола Старинець.

"Доброго дня, Україно! Сьогодні 24 серпня, і ми знаходимось на українській станції "Академік Вернадський". Наша 21-а антарктична експедиція вітає народ України з Днем Незалежності! Будьте всі здорові і в гарному настрої! Слава Україні! Героям слава!", - таке послання з Антарктиди надійшло до України.