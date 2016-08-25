Пісні гурту "Океан Ельзи" "заспівали" мовою жестів

01:34, 25 серпня 2016
Суспільство
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Три пісні з концерту Океану Ельзи "Без меж", який 24 серпня транслював телеканал 1+1, були перекладені мовою жестів.

фото: УНІАН

Таку ініціативу до Дня Незалежності України реалізував сайт ТСН.ua.

Три хіти ОЕ - "Мить", "Коли тобі важко", "Відчуваю" - "заспівала" жестовою мовою Ніка Прохорчук, волонтер Недільної школи для людей з розладами слуху "Чути серцем".

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"У піснях, які ми обрали, співають про головне - кохання, життя, боротьбу. Ми хотіли дати можливість відчути всі ці емоції, вкладені Океанами, кожному нашому читачеві і сподіваємося, у нас це вийшло", - розповіла керівник ТСН.ua Катерина Коберник.

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