Пісні гурту "Океан Ельзи" "заспівали" мовою жестів
01:34, 25 серпня 2016Суспільство
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Три пісні з концерту Океану Ельзи "Без меж", який 24 серпня транслював телеканал 1+1, були перекладені мовою жестів.
Пісні гурту "Океан Ельзи" "заспівали" мовою жестів / фото: УНІАН
Таку ініціативу до Дня Незалежності України реалізував сайт ТСН.ua.
Три хіти ОЕ - "Мить", "Коли тобі важко", "Відчуваю" - "заспівала" жестовою мовою Ніка Прохорчук, волонтер Недільної школи для людей з розладами слуху "Чути серцем".
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"У піснях, які ми обрали, співають про головне - кохання, життя, боротьбу. Ми хотіли дати можливість відчути всі ці емоції, вкладені Океанами, кожному нашому читачеві і сподіваємося, у нас це вийшло", - розповіла керівник ТСН.ua Катерина Коберник.
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