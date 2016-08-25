Сьогодні буде оголошено місто-господар "Євробачення-2017"

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів доручив Державному комітету телебачення і радіомовлення разом з Міністерством фінансів передбачити у проекті державного бюджету України на 2017 рік бюджетні призначення для проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у розмірі щонайменше 15 млн євро. 27 липня на окремому позачерговому засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення про надання державних фінансових гарантій організаторам конкурсу "Євробачення".

Нагадаємо, що фінальний етап битви міст за право проведення пісенного конкурса "Євробачення-2017" відбувся ще 5 серпня.

Згідно вимогам до міста-господаря конкурсу, об'єкти повинні бути готові до експлуатації за кілька місяців до початку події через велику кількості репетицій.