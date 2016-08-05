В Одесі заарештували інтернет-шахраїв, що "заробили" мільйон, продаючи неіснуючу техніку

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, цього тижня за клопотанням Одеської місцевої прокуратури №3 (Приморський район міста) судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двох підозрюваних в Інтернет-шахрайстві та фіктивному підприємництві, яких раніше вже затримували за подібний злочин.

«Зазначеним особам визначено розмір застави в сумі майже 1 млн грн кожному, яку в даний час не внесено», - повідомила Верба.

За її даними, зловмисники створили і забезпечили функціонування Інтернет-магазину - копії відомого на території іншої держави web-магазину побутової техніки, з пропозиціями товару за цінами нижчими за ринкові.

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На сайті розміщувалася неправдива інформація про продаж електронної побутової техніки, мобільних телефонів і аксесуарів. За замовлений товар покупці перераховували гроші через перекази.

За інформацією Верби, від таких шахрайських дій постраждало близько 70 громадян, а шкода становила близько 1 мільйон гривень.

У прес-службі відзначили, що зазначені особи вже скоювали подібні злочини, і раніше судом, незважаючи на доводи прокуратури, було визначено заставу в 300 тисяч гривень кожному. Такий розмір застави дозволив шахраям уникнути тримання під вартою та продовжити свою злочинну діяльність.

Правоохоронними органами вилучено автомобіль марки Lexus GS-300, що належить підозрюваним, на який накладено арешт.

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Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції в області, впродовж місяця в поліцію надходили звернення громадян, які постраждали від неправомірних дій з боку невідомих осіб. За даними фактами Приморським відділом поліції Одеси було розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Під час його супроводу поліцейські встановили, що в Одесі діє організована злочинна група.

Встановлено, що зловмисники заволодівали грошима потерпілих, які перераховували від 2 до 32 тисяч гривень як передоплату за неіснуючий товар. Підозрювані використовували вищезгаданий сайт та банківський рахунок, відкритий на юридичну особу.

«З сайту-оригіналу, що діє на території Російської Федерації, вони скопіювали майже всю інформацію, включаючи фото. Для зв'язку і конспірації шахраї використовували SIP-телефонію, в результаті чого покупцям йшов автопередзвін з нібито міських номерів», - відзначили у відділі.

Також користувачі підробленого Інтернет-ресурсу знаходили численні позитивні відгуки щодо цього магазину, не звертаючи уваги на відмінності в доменному імені між оригіналом і фікцією.