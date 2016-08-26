Місто для проведення Євробачення-2017 обіцяють визначити до вересня

"Ситуація не критична, місто буде визначене. Думаю, до вересня це вже станеться", - сказав віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко в ефірі 5 каналу. За його словами, найбільші шанси приймати Євробачення-2017 у Києва.

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У свою чергу голова Національної телекомпанії Зураб Аласанія (телекомпанія займається організацією конкурсу) на своїй сторінці в соцмережі заявив, що шанси прийняти Євробачення приблизно однакові у Києва і Одеси. "Два з трьох міст мають значні переваги: Київ і Одеса", - написав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що брифінг щодо оголошення переможця відбору міста-господаря пісенного конкурсу "Євробачення - 2017", запланований на 25 серпня в Кабінеті міністрів, скасовано.

Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.