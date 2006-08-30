У Ялті температура води знизилася до 11,5°

Шквалистий вітер і зливи в Криму призвели до згону дощової води і різкого пониження температури води в Чорному морі в районі Великої Ялти з 25-26° до 11,5°.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

За її словами, власті оцінюють пониження температури води в морі в цілому позитивно, оскільки при температурі моря в 26° виникала небезпека розповсюдження інфекційних захворювань, а після її пониження такого ризику майже не буде. За прогнозами, вже через 3-4 дні вода в морі в районі Ялти прогріється до 20°. "За 3-4 дні вода прогріється, і це буде чисте море", - зазначила прес-секретар мера Ялти.

Фахівці агрометеостанції "Нікітський сад" підтвердили кореспондентові УНІАН інформацію Т.АГАРКОВОЇ. При цьому вони додали, що температура води в морі знизилася не тільки в Ялті, а й в акваторії інших курортних регіонів Криму, проте не уточнили, на скільки градусів.

Крім того, співробітники агрометеостанції зазначили, що температура води в морі в деяких районах Великої Ялти вже підвищилася до 14°.