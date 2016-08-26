В Одесу з прапором України зайшла яхта загиблого російського бізнесмена Березовського (фото)

Обізнані люди стверджують, що ця яхта досить частий гість в Одесі. При колишньому хазяїну вона називалася Thunder B. цього разу вона зайшла в Одесу 22 серпня.

Яхта перебуває під охороною. До людей, що з'являються на понтоні яхт-клубу, відразу ж підходять охоронці і попереджають про те, що, зйомка яхти заборонена, оскільки це приватна власність.

Довжина яхти складає близько 50 м, ширина понад 8 м, осадка 1,5 м. Крейсерська швидкість - 19 вузлів, максимальна - близько 30.

Яхта Thunder B, яка належала російському олігарху, в квітні 2013 року була продана покупцеві з Хорватії, повідомив голландський яхтовий брокер De Valk, однак не уточнив ім'я нового власника.

Російський опальний бізнесмен Борис Березовський помер при загадкових обставинах 23 березня 2013 року у Великобританії. З осені 2000 року Березовський був політичним оппоненом нинішнього президента РФ Володимира Путіна.