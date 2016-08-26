В Одесі активісти зірвали громадські слухання щодо перейменування "декомунізованих" вулиць (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, слухання були ініційовані і знову призначені міськрадою, місцем їх проведення визначили кінозал. До початку заходу перед будівлею мерії на Думській площі зібрався мітинг представників патріотичних організацій, які виступили на захист списку перейменувань, раніше прийнятого обласною державною адміністрацією. Таку точку зору відстоювали представники проукраїнських організацій, зокрема, ВО «Свобода», «Правого сектора», Громадянського корпусу полку «Азов».

Під час акції між людьми різних політичних поглядів сталася перепалка, в ході якої вони намагалися довести один одному, хто з них «більше одесит».

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Пізніше, на вході в кінозал мерії, де планувалося обговорення, виникла бійка: охорона відмовилася пропускати противників перейменування, мотивуючи це тим, що приміщення вже заповнене. Однак опозиціонери все ж прорвалися, зайняли трибуну і вимагали від присутніх розійтися. У підсумку учасники слухань залишили зал.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, завдяки активним та злагодженим діям співробітників поліції вони не допустили продовження конфлікту. «З обома сторонами була проведена роз'яснювальна робота щодо недопущення протиправних дій надалі. Затримано одного чоловіка, його доставлено до відділу поліції, де складено протокол за ст. 173 Адміністративного кодексу України. Цей чоловік ліз у бійку з працівниками поліції», - заявили у відділі.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада запропонувала городянам проект свого рішення щодо міської топоніміки. Депутати мають намір змінити назви 56 топонімічних об'єктів, перейменованих у травні головою Одеської обласної державної адміністрації. За твердженням активістів - опонентів цього нововведення, «згідно з проектом топонімічної комісії міськради, у місті зникнуть назви вулиць, що несуть у собі українське державницьке смислове навантаження, зокрема, названі на честь борців за незалежність України в ХХ столітті і що найбільш обурливо - одеситів, які загинули в АТО, захищаючи територіальну цілісність країни».