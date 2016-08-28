Затримання у Волновасі офіцера-прикордонника, який продавав амфетамін: нові подробиці

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у Волновасі заступника начальника прикордонного загону, який реалізовував психотропну речовину амфетамін військовослужбовцям.

Правоохоронці задокументували три факти реалізації капітаном психотропів. За пакунок амфетаміну вагою 2 грами наркоділок отримував тисячу гривень.

Співробітники спецслужби затримали заступника начальника на території прикордонного загону після чергової реалізації наркотиків.

Читайте такожУ Львові затримали патрульного, який продавав наркотики

Під час обшуків за місцем проживання капітана та двох місцевих мешканців, його спільників, оперативники СБУ вилучили сім пакунків з амфетаміном, 35 тис. грн, бойову гранату Ф-1 та травматичний пістолет "Макаров" без документів. На подвір’ї одного з наркодилерів було також виявлено 35 кущів канабісу.

Відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Капітана та обох спільників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook написав, що 26 серпня слідчі Маріупольського гарнізону військової прокуратури сил АТО за матеріалами підрозділу "К" УСБУ в Донецькій області затримали заступника начальника прикордонної застави ОБПК "Волноваха" Донецького прикордонного загону, а також двох цивільних громадян під час чергового факту збуту амфетаміну військовослужбовцям ЗСУ.