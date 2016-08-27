Заступник голови прикордонної застави "Волноваха" продавав амфетамін військовим: "горе-драгери" затримані (фото)

14:51, 27 серпня 2016
Суспільство
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Слідчі Маріупольського гарнізону військової прокуратури сил АТО затримали заступника начальника прикордонної застави ОБПК "Волноваха" Донецького прикордонного загону, а також двох цивільних громадян під час факту збуту наркотичних засобів військовим ЗСУ.

Фото УНИАН

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос, прикордонник продавав амфетамін.

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За його словами, всі «горе-драгери» затримані в порядку ст. 208 КПК України. 

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