Заступник голови прикордонної застави "Волноваха" продавав амфетамін військовим: "горе-драгери" затримані (фото)

Слідчі Маріупольського гарнізону військової прокуратури сил АТО затримали заступника начальника прикордонної застави ОБПК "Волноваха" Донецького прикордонного загону, а також двох цивільних громадян під час факту збуту наркотичних засобів військовим ЗСУ.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос, прикордонник продавав амфетамін. Читайте такожУ Києві затримали інструктора Нацгвардії, який продавав наркотики (фото) За його словами, всі «горе-драгери» затримані в порядку ст. 208 КПК України.

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