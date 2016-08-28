Родичі загиблих під Іловайском бійців звернуться до Луценка із закликом прискорити розслідування

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам перед початком Дня пам'яті загиблих в Іловайську повідомила вдова заступника командира батальйону “Донбас” із озброєння і технічної частини, полковника Юрія Литвинського (“Монгол”), який загинув 10 серпня під Іловайськом.

Читайте такожУ Києві вшановують пам'ять загиблих під ІловайськомВона наголосила на необхідності ефективного розслідування причин трагедії і зауважила, що родичі вже два роки чекають на завершення Генпрокуратурою розслідування та передачі справи до суду.

“Це постійно затягується. Ми хочемо звернутися особисто до Юрія Луценка... Ми сподіваємося, що він допоможе розслідувати, допоможе швидше передати справу до суду”, - сказала Світлана Литвинська.

За її словами, “ми збираємося завтра, у понеділок, 29 серпня, прийти до Юрія Луценка з питанням і з проханням якомога швидше передати справу в суд”.

“Ми вимагаємо дізнатися і причини трагедії, і встановлені імена винуватців та їх покарання”, - наголосила вона.

Литвинська уточнила, що завтра о 9.00 на Михайлівській площі зберуться родичі загиблих і о 09.30 вони вирушать до Генпрокуратури.

Крім того, вона висловилася за встановлення 29 серпня Днем пам'яті загиблих під Іловайськом.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти.

Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко 26 серпня заявив, що причина Іловайської трагедії - вторгнення російських військ та неузгодженість, хаотичність і недостатня компетентність при плануванні операції виходу з оточення.