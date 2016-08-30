У Дніпрі 50-річний боєць з позивним "Звєзда" пережив надскладну операцію на головному мозку

Про це написав головний лікар Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

«Ігор, 50 років, майор з Ужгорода. Поранення отримав при виконанні бойового завдання в селищі Опитне Донецької області. Осколок зруйнував повністю лобову кістку, пошкодив головний мозок. Нейрохірург, д.м.н Андрій Сірко провів по унікальну операцію порятунку життя. Попереду надії. «Майор зобов’язаний вижити», - кажуть під ранок втомлені хірурги», - пише Сергій Риженко.

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За його словами, за ніч надійшло троє бійців, Ігор найважчий.

Мова йде про майора Ігора Анатолійовича Звезденкіна з позивним «Звєзда». Боєць 4-го батальйону 128-ої бригади вже прооперований і перебуває в лікарні Мєчнікова.