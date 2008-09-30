Через АЗС продається більше бензину

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6057 одиниць, у серпні збільшилася на 8,6% порівняно з серпнем 2007 року - до 365,9 тис. тонн, дизельного палива - на 0,6% - до 150,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У обсязі реалізованого бензину 60,2% припадає на продаж бензину марок А-94-98, 31,6% – А-90-93, 8,2% – А-72-80.

У серпні через мережу АЗС продано вроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 4,346 млрд. грн., із якої 3 млрд.122,4 млн. грн. (71,8%) становив роздрібний товарообіг від продажу моторного бензину й 1 млрд. 223,6 млн. грн. (28,2%), – від продажу дизельного палива.

На 1 вересня на АЗС у залишках налічувалося 127,6 тис. тонн бензину і 55,6 тис. тонн дизельного палива.