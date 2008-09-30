Зовнішнє тестування: англійську додадуть, 4 предмети – приберуть

Наступного року абітурієнти зможуть писати тести з іноземних мов, але не здаватимуть зарубіжну літературу, основи права, економіку і всесвітню історію.

"З 2009 року ми додали в тести іноземні мови — здати можна буде англійську, німецьку, французьку і іспанську. Натомість прибрали всесвітню історію, основи економіки, основи права і зарубіжну літературу", — розповіла "Сегодня" начальник столичного центру тестування Світлана Сакаєва. За її словами, іноземні мови вимагають багато вузів, та і охочих їх здавати багато, тому їх і внесли до списку предметів.

Таким чином, закрито одна з найпоширеніших корупційних схем під час вступу до ВУЗУ. Справа у тому, що цього року іноземна мова була серед предметів, які треба було здавати під час вступу у якості іспиту, і на цьому етапі вузи якраз "чужих", переважно, і відсівали. Після того, як іноземні мови внесли до списку предметів для тестування, абітурієнти набиратимуть бали наперед і вже з цим показником йтимуть до вузів.

За словами Сакаєвої, предмети, які зняли з тестів, не будуть вимагатися вузами — наприклад, замість економіки у вузах прийматимуть сертифікати про здачу математики, усесвітню історію замінять історією України. Як і минулого року, обов`язковими для всіх абітурієнтів будуть тести з української мови і літератури, а інші — на вибір.