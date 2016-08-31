Екс-начальника міліції Одеси, у якого знайшли штандарти МВС Росії, випустили з-під варти

Про це йдеться в заяві Військової прокуратури Південного регіону України.

У документі зазначається, що 29 серпня минув рік з моменту затримання під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів начальника Одеського міського управління міліції Олега Макухи, а також його співучасника.

«Вже в листопаді 2015 року обвинувальний акт було направлено до Біляївського районного суду Одеської області (згідно з вимогами КПК, підсудність визначається за місцем скоєння злочину). З того часу тривав судовий розгляд справи, а обвинувачені весь час перебували під вартою. На жаль, з 4 серпня поточного року суд не знайшов можливості розглянути клопотання прокурора про продовження строку тримання обвинувачених під вартою», - йдеться в заяві.

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Прокуратура зазначає, що цьому, зокрема, сприяли дії сторони захисту – у вигляді зловживання процесуальними правами, симуляції погіршення стану здоров'я обвинувачених тощо.

«За таких обставин підстави для тримання обвинувачених у скоєнні тяжкого корупційного злочину з кінця дня 30 серпня 2016 року відсутні. Іншого запобіжного заходу суд їм не обрав», – констатується в документі.

Військова прокуратура підкреслює, що як сторона обвинувачення в кримінальному процесі наразі вона не має процесуальних прав і можливостей змінити ситуацію, незважаючи на те, що державне обвинувачення має досить передбачених законом доказів провини кожного з підсудних.

Макуху було випущено з одеського слідчого ізолятора вчора, 30 серпня.

«На даний час місце його перебування невідоме. За наявними відомостями, він поїхав до Києва», - додали в прес-службі прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, тодішній начальник міськуправління міліції Одеси полковник Макуха був затриманий під час отримання хабара 27 серпня 2015 року. Тоді повідомлялося про отримання неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч доларів.

Під час обшуку в кабінеті підозрюваного правоохоронці також виявили велику кількість штандартів МВС Російської Федерації.1 вересня 2015 року Макуху було звільнено з органів внутрішніх справ.