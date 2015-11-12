Плотницький заявляє, що Савченко керувала батальйоном "Айдар" і готовий дати свідчення наступного тижня

Про це глава "ЛНР" розповів в інтерв'ю газеті "Комсомольская правда" .

"Насправді, наступного тижня я буду в суді", - заявив Плотницький.

Разом з тим, відповідаючи на питання про те, чи правда, що бойовики напали на "Айдар" і викрали Савченко, Плотницький зазначив, що українська льотчиця керувала батальйоном "Айдар".

"Це був перший бій на "Металісті", коли вони рвалися до Луганська. Вона керувала тоді підрозділом "Айдар". Хоча фактично і була керівником підрозділу, але вона мала дуже великий вплив, вагу. І її слухалися", - заявив ватажок "ЛНР".

Раніше адвокат Марк Фейгін повідомив, що захист розраховує на появу Плотницького сьогодні, 12 листопада.

"Завтра на суді у Донецьку можуть допитати експертів і можливо самого соковитого свідка, нашого улюбленця. Ну, чекаємо", - написав Фейгін.

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Нагадаємо, Надію Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до РФ. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За деякими даними, Плотницький був учасником викрадення льотчиці.