Голова Департаменту патрульної поліції розповів про зміни після подій в Кривому Озері

Також Жуков висловив свої припущення, чому представники правоохоронних органів, пройшовши навчання та знаючи свої обов'язки, зловживають своїм службовим положенням.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман.

Як стверджують у поліції, Цукерман чинив спротив, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, він помер від вогнепальних поранень: на тілі загиблого виявлено щонайменше 4 вогнепальних поранення, отриманих внаслідок пострілів із травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

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Смерть жителя Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру. В результаті склад відділення поліції в селищі було розформовано й буде набрано заново, також через інцидент було змінено начальника Головного управління поліції в Миколаївській області.

25 серпня Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід поліцейським Ляхвацькому, який підозрюється в умисному вбивстві й перевищенні повноважень, – у вигляді утримання під вартою строком на два місяці – до 23 жовтня, а Причипойді і Хоменку, які підозрюються в перевищенні службових повноважень, - арешт на місяць - до 25 вересня.