Без домашніх завдань, червоної ручки та оцінок за каліграфію: МОН оприлюднило рекомендації вчителям початкових класів

Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів та методичні рекомендації до оновлених програм початкової школи стали більш демократичними, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що відтепер навчальні досягнення учнів не мають озвучуватися на батьківських зборах чи вивішуватися публічно у вигляді різноманітних рейтингів.

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Окрім того, знято оцінювання каліграфії, "вимоги до якої були занадто деталізовані в попередній редакції документу, залишено лише вимогу, що письмо має бути охайним та розбірливим. Також учням не будуть знижувати оцінки за "неправильний" відступ кількості клітинок та рядків".

Разом з тим, вилучено вимоги та критерії щодо підписання зошитів та щомісячну оцінку за ведення зошитів.

Згідно з нововведеннями, домашні завдання не повинні задавати на вихідні, святкові та канікулярні дні (канікули), а їх обсяг віднині обмежено. Так, в перших класах домашніх завдань не повинно бути зовсім, в 2 класі – не більше, ніж дитина може виконати самостійно за 45 хвилин, в 3 класі – за 1 годину 10 хвилин, в 4 класі – за 1 годину 30 хвилин.

В методичних рекомендаціях наголошено на неприпустимості перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою тощо.

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Нагадується також, що оцінювання в 1 класі немає, а 2 клас також може не оцінюватися за рішенням педагогічної ради школи.

До предметів, що не оцінюються за бальною системою протягом всієї початкової школи, додано "Трудове навчання" та "Я у світі". Тобто, загалом за бальною системою в 1-4 класах не оцінюються "Інформатика", "Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво", інтегрований курс "Мистецтво", "Основи здоров’я", "Фізична культура", "Я у світі" та "Трудове навчання".

Згідно з рекомендаціями, щоб понизити психологічне напруження у першокласників, за рішенням учителя, до сформування навички письма рекомендується користуватись простим олівцем.

"Вчителям також не рекомендують користуватися червоною ручкою при перевірці письмових робіт в адаптаційному періоді (1 клас). Колір ручки для виставлення оцінок в зошитах і щоденниках вчитель може вибирати самостійно", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 4 серпня Колегією МОН були схвалені 13 оновлених навчальних програм початкової школи (1-4 класи).