Росія боїться українського цукру

Росія може зберегти мито на ввезення цукру з України на найближчі роки. Про це журналістам повідомив у понеділок керівник зведеного департаменту аналізу і регулювання зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку (МЕР) Російської Федерації Олексій ЛІХАЧОВ, передає РІА «Новости».

Нагадаємо, раніше планувалося, що з 1 січня 2009 року припинить дію вилучення по цукру з режиму вільної торгівлі, що діє в торгових відносинах РФ і України. "Є серйозні побоювання по цукру, що їх імпорт обрушить наш ринок. У них (в Україні - УНІАН) великі запаси і великі потужності по цукру. Це реальна проблема. Можливе рішення відкласти відміну вилучення по цукру", - сказав О.ЛІХАЧОВ.

Раніше повідомлялося, що перший віце-прем`єр РФ Ігор ШУВАЛОВ дав доручення профільним відомствам переглянути режим вільної торгівлі з Україною у зв`язку з її вступом у СОТ.

О.ЛІХАЧОВ відзначив, що це доручення І.ШУВАЛОВА не було несподіванкою - ще в квітні, відразу після вступу України до СОТ, Росія запропонувала українським колегам створити робочу групу для аналізу можливостей мінімізації ризиків від вступу двох країн до Світової організації торгівлі.

При цьому О.ЛІХАЧОВ не виключає, що сторони можуть знайти й інше рішення для регулювання поставок українського цукру. "Можливо, Україна піде шляхом самообмеження", - сказав представник МЕР РФ.

Профільні міністерства вже внесли до уряду РФ пропозиції щодо перегляду торгового режиму з Україною, які, зокрема, передбачають перенесення на 2012 рік відміни вилучень по поставках цукру і спирту, заплановане на 2009-2010 роки.

В цілому російсько-українська торгівля здійснюється безмитно за угодою про вільну торгівлю, підписаною Росією з країнами СНД ще в 1993 році. У 2002 році країни підписали протоколи про введення тимчасових вилучень по цукру і спирту, і на даний час постачання цукру і спиртовмісткої продукції з України оподатковуються високими митами, як і товари з країн далекого зарубіжжя.