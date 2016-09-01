У Львові та ще трьох містах України з’явилися шкільні офіцери
21:35, 01 вересня 2016Суспільство
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У чотирьох містах України – Києві, Одесі, Львові та Івано-Франківську 1 вересня, стартувала програма «Школа і поліція», в рамках якої в освітніх установах з’явилися шкільні офіцери - співробітники патрульної поліції.
За кожним шкільним офіцером закріпили до 5 шкіл / УНИАН
У столиці взяти участь у проекті погодилися 295 шкіл, у Львові – 106, в Одесі – 116, в Івано-Франківську – 41, повідомила прес-служба патрульної поліції України.
За кожним шкільним офіцером закріпили до 5 шкіл. 1 вересня вони відвідали святкові лінійки.
Ця програма передбачає співпрацю навчальних закладів і поліції і є пілотним проектом. У майбутньому заплановано введення цієї програми по всій Україні.
«Мета програми – запобігти правопорушенням серед дітей і сформувати безпечне освітнє середовище. Співробітники патрульної поліції – шкільні офіцери – будуть проводити заняття-бесіди з учнями шкіл і вчити безпечної поведінки в повсякденному житті і на дорозі», – наголошується в повідомленні.
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