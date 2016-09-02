Україна стала країною з найнижчою вартістю життя для іноземців

Рейтинг, складений експертами InterNations – найбільшою спільнотою людей, що живуть і працюють за кордоном, ґрунтується на даних опитування більш ніж 14 тис. чоловік, що представляють 174 національності і 191 країну, передає DT.UA.

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Згідно з результатами дослідження, за рівнем особистої задоволеності експатів своїм фінансовим становищем Україна посіла друге місце, поступившись Тайваню але випередивши Еквадор. У рейтингу вартості (доступності) життя Україна посіла першу сходинку, увійшовши в трійку лідерів з Тайландом і Тайванем.

Відзначається, що майже три чверті респондентів (74%) вважають, що доступний їм дохід значно перевищує рівень, необхідний їм для життя в Україні. 45% опитаних кажуть, що вартість життя в країні є дуже доступною, що перевищує середньосвітовий показник (14%) більш ніж утричі.

В цілому, 85% опитаних задоволені своїми видатками в Україні, в той час як щось погане про свої фінанси можуть сказати лише 6%.

Три чверті респондентів також вважають український прожитковий мінімум потенційною перевагою України як країни для переселення.