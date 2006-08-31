«Газпром» вивчає нафтогазові активи в Україні

Російський газовий монополіст ВАТ «Газпром» приступив до аналізу можливості купівлі нафтогазових активів в Україні. Про це пише сьогодні російське видання "Комерсант".

За даними видання, наближені до «Газпрому» структури замовили в українському банку «Аваль», що належить «Райффайзен Інвестмент», ринкову оцінку вартості контрольного пакета акцій найбільшої нафтовидобувної компанії України ВАТ «Укрнафта».

Також розглядається можливість купівлі держпакетів семи облгазів («Закарпатгаз» (6,34%), «Волиньгаз» (23,42%), «Івано-Франківськгаз» і «Запоріжгаз» (по 50% плюс 1 акція), «Львівгаз» (27,55%), «Чернігівгаз» (38,25%) і «Чернівцігаз» (56,721%)).

Як повідомляв УНІАН, міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що Міністерство палива та енергетики вважає недоцільним проведення подальшої приватизації підприємств із газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів). Ю.БОЙКО вважає, що ринок газу в Україні достатньо лібералізується, і подальша приватизація на цьому ринку недоцільна. "Мінпаливенерго не допустить продажу державних пакетів акцій облгазів”, - наголосив Ю.БОЙКО.

Він нагадав, що на сьогодні державі належать контрольні пакети акцій (більш як 51%) лише у 18 з 55 підприємств із газопостачання і газифікації.