У передмісті Львова невідомі зняли меморіальну дошку з пам'ятника "Борцям за волю України"
14:04, 04 вересня 2016Суспільство
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У селі Муроване Пустомитівського району, яке знаходиться у передмісті Львова, в ніч на 3 вересня невідомі демонтували меморіальну дошку з пам‘ятника «Борцям за волю України».
Сума збитку встановлюється \ wikipedia.org
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, зловмисники демонтували і викрали бронзову меморіальну дошку з написом «Подяка всім борцям за волю України та честь всім померлим і репресованим», яка була елементом пам’ятника.
Сума збитків встановлюється. Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Пам’ятник «Борцям за волю України» було встановлено в 1992 році коштом громади села.
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