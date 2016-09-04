У передмісті Львова невідомі зняли меморіальну дошку з пам'ятника "Борцям за волю України"

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, зловмисники демонтували і викрали бронзову меморіальну дошку з написом «Подяка всім борцям за волю України та честь всім померлим і репресованим», яка була елементом пам’ятника.

Сума збитків встановлюється. Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Пам’ятник «Борцям за волю України» було встановлено в 1992 році коштом громади села.