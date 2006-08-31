У кримських татар завтра з`явиться телеканал

1 вересня в Криму почне мовлення перший кримськотатарський телеканал під назвою АТР.

Як повідомили в редакції нового телеканалу, мовлення вестиметься в Криму на 27-дециметровому каналі.

Зона охоплення телеканалу включає Сімферополь, Сімферопольський район, Саки, Євпаторію, Роздольницький і Червоногвардійський район, а також частину Чорноморського, Джанкойського і Білогорського районів півострова. Планується, що надалі охоплення телеканалу досягне близько 80% території Криму.

Новий телеканал створили журналісти, режисери, оператори, багато з яких працював на першому кримськотатарському FM-радіо "Мейтан", яке почало мовлення в Криму минулого року.

Завдання телеканалу, за словами журналістів, "щоб кримськотатарський народ посів своє справжнє місце серед народів Криму". Журналісти також мають намір працювати над відродженням мови і культури кримськотатарського народу, висвітлювати найактуальніші питання життя півострова.

Планується, що в будні глядачі дивитимуться випуск новин "Заман". Для найменших готуються мультфільми з субтитрами кримськотатарською мовою. Також в ефірі телеканалу будуть показані розважальні концертні програми за участю улюблених артистів. Крім того, глядачі нового телеканалу побачать цикли програм, присвячених депортації кримських татар, ветеранам національного руху, а також програми, що порушують питання релігії і моральності.

Надалі планується створення циклу програм, пов`язаних з історією і топонімією Криму, а також програм, присвячених питанням толерантності і міжнаціонального миру на півострові.

Мовлення вестиметься з 7 до 10 годин ранку, і з 19 до 22 годин.

Обозреватель