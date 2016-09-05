Порошенко доручив Луценку взяти розслідування ситуації навколо "Інтеру" під особистий контроль

Про це Порошенко повідомив на нараді з керівниками силових відомств, йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

"Я доручив генеральному прокурору взяти розслідування під особистий контроль, бо залишається багато запитань", - сказав Порошенко.

Читайте такожБлокування "Інтера": активісти планують встановити намети і чергувати цілодобово

Глава держави також доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову докласти максимальних зусиль для забезпечення правопорядку на вулицях Києва і в цілому в Україні й тримати ситуацію на контролі.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь. Внаслідок занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння на 1-му поверсі (на площі 10 кв. м) та на 2-му поверсі (на площі 20 кв. м). Пожежу було ліквідовано о 16:51. О 17:09 внаслідок повторного занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння приміщення на 2-му поверсі на площі 60 кв. м. Пожежу було локалізовано о 17:33 та ліквідовано о 18:01.

За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

На даний час біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській відбувається акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагають припинити роботу телеканалу, звинувачуючи «Інтер» у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.