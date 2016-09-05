Активісти, які блокують "Інтер", стверджують, що підпал здійснили співробітники телеканалу
Учасники акції по блокуванню телеканала "Інтер", які сьогодні мітингують біля будівлі на вулиці Дмитрівській, стверджують, що вчора співробітники телеканалу самі підпалили своє приміщення на вулиці Щусєва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав координатор акції по блокуванню "Інтера", боєць батальйону "Свята Марія" Олексій Сердюк.
"Вчора працівники "Інтера" самі підпалили, і це сталося саме після того, як поліція заарештувала учасників акції", - сказав Сердюк.
Також він сказав, що сьогодні були заарештовані двоє учасників акції, але, за його словами, їх вже відпустили.
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Як повідомляв УНІАН, вчора в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь. В результаті занесення стороннього джерела запалювання сталося загорання на 1-му поверсі (на площі 10 кв. м) і на 2-му поверсі (на площі 20 кв. м). Пожежа була ліквідована о 16:51. О 17:09 у результаті повторного занесення стороннього джерела запалювання сталося займання приміщення на 2-му поверсі на площі 60 кв. м. Пожежу було локалізовано о 17:33, ліквідовано о 18:01.
Зараз біля головного офісу "Інтера" проходить акція по блокуванню телеканалу, учасники акції підвезли до будівлі як мінімум 50 шин і обклали ними в'їзні ворота.