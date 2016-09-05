Вбивство Шеремета: поліція засекретила склад слідчої групи - ЗМІ

Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Національної поліції на інформаційний запит, пише "Українська правда".

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У своєму запиті видання цікавилося у Нацполіції тим, скільки слідчих займаються розслідуванням вбивства журналіста Павла Шеремета, який досвід роботи в правоохоронних органах мають ці слідчі, і чи є на їхньому рахунку успішно розкриті справи.

"У зв'язку з тим, що розголошення запитуваної вами інформації може зашкодити досудовому розслідуванню та враховуючи положення ч. 5 ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Головне слідче управління Національної поліції не може надати зазначені відомості", - сказано у відповіді Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня, в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля.

Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб". Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполиция готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.