Соліста групи ”Іванушки Інтернешнл” жорстоко побив фанат

Неврівноважений фанат жорстоко побив соліста групи "Іванушки Інтернешнл" Олега Яковлєва в центрі Москви. Пораненого співака з пробитою головою привіз вночі в Інститут швидкої допомоги імені Скліфосовського його друг і колега по сцені Андрій Григорьєв-Апполонов.

Машина Андрія зупинилася біля дверей Інституту майже близько 23-ї години. Андрій вийшов з автомобіля і допоміг вибратися Олегові, обличчя якого було залите кров`ю. Яковлєв голосно стогнав від болю, пише газета "Жизнь".

Яковлєва медики негайно направили до нейрохірурга. Співак спочатку розповів лікарям, що випадково впав на вулиці і сильно вдарився головою. Проте лікарі засумнівалися в цій версії. Після відмовок Яковлєв врешті-решт зізнався, що на нього справді напали в самому центрі міста.

Озвірілий молодик накинувся на співака просто на вулиці. За словами Яковлєва, спочатку маньяк ударив його по голові, потім повалив на землю і став бити ногами.

За словами Яковлєва, коли на допомогу прийшли його друзі, нападник утік. Як стало відомо газеті, напад на зірку естради вчинив маньяк-фанат, що переслідував Яковлєва.

Лікарі, дізнавшись про справжню причину травми, повідомили, що надішлють телефонограму до міліції. Проте Олег цьому опирався, заявивши, що не хоче розголосу.

Щоб поставити точний діагноз, пацієнту призначили рентген і комп`ютерну томографію, взяли кров на аналіз. Після цього Яковлєва оглянув травматолог, оскільки співак скаржився на біль в ділянці попереку. У співака знайшли удари м`яких тканин голови і попереку. Порекомендувавши співаку спостерігатися амбулаторно, медики порадили йому більше відпочивати і відпустили додому.

Те, що на нього був зроблений напад, Яковлєв прагне не афішувати. Газеті "Жизнь" співак виклав зовсім іншу версію. "Все добре, все нормально! Ніхто на мене не нападав. Просто впав. Послизнувся на сходах в під`їзді. Головне, струсу мозку немає. Все гаразд! " - сказав співак.

newsru