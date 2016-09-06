Україна впроваджує інтегроване управління кордонами

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, Кабінет міністрів затвердив цей план 31 серпня, а набув чинності він від учора,5 вересня.

«Цим нормативно-правовим актом передбачено підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону та запровадження кращих європейських практик інтегрованого управління кордонами в Україні», - йдеться у повідомленні.

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Концепцію інтегрованого управління кордонами та План заходів щодо її реалізації розроблено адміністрацією Держприкордонслужби, зацікавленими органами виконавчої влади із залученням експертів Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України.

У відомстві зазначили, що виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, перш за все, дасть змогу забезпечити виконання зобов’язань України в рамках безвізового діалогу з Європейським Союзом, інших міжнародних зобов’язань щодо забезпечення належного рівня безпеки кордонів.

«Крім того, це дозволить привести систему інтегрованого управління кордонами України до рівня європейських стандартів, підвищити рівень безпеки державного кордону та забезпечити його відкритість для законної транскордонної діяльності й осіб, які подорожують. Також виконання Плану дозволить вивести на новий якісний рівень міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробітництва та забезпечить відкритість і прозорість діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордонами», - пояснили в Держприкордонслужбі.