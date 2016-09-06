Стартував додатковий набір до патрульної поліції у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Дніпрі
13:19, 06 вересня 2016Суспільство
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На даному етапі планується набрати 1100 осіб.
Українська поліція продовжує формуватися, хоча і трапляються певні труднощі, заявила Деканоідзе / УНІАН
Як повідомила сьогодні на брифінгу у Києві голова Нацполіції Хатія Деканоідзе, на даному етапі планується набрати 1100 осіб.
У своєму виступі вона зазначила, що українська поліція продовжує формуватися, хоча і бувають певні труднощі та трапляються негаразди.
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«Хто б що б не казав, я стверджую, ми будемо падати, знову підійматися і йти далі... Не політики роблять Україну, а ті, хто її охороняє та захищає», - підкреслила Деканоідз.
При цьому голова Нацполіції закликала громадян, які бажають приєднатися до команди поліції, подавати анкети, які можна заповнювати на сайті відомства Нацполіції.
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