Стартував додатковий набір до патрульної поліції у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Дніпрі

Як повідомила сьогодні на брифінгу у Києві голова Нацполіції Хатія Деканоідзе, на даному етапі планується набрати 1100 осіб.

У своєму виступі вона зазначила, що українська поліція продовжує формуватися, хоча і бувають певні труднощі та трапляються негаразди.

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«Хто б що б не казав, я стверджую, ми будемо падати, знову підійматися і йти далі... Не політики роблять Україну, а ті, хто її охороняє та захищає», - підкреслила Деканоідз.

При цьому голова Нацполіції закликала громадян, які бажають приєднатися до команди поліції, подавати анкети, які можна заповнювати на сайті відомства Нацполіції.