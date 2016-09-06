"Не будь, як Артем та Гена": мешканці Миколаєва провели акцію проти мажорів, які влаштували дебош (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ранок.

Уздовж доріг розвісили рекламні щити з фотографіями правопорушників та підписали – "Не будь, як Артем та Гена, поважай людей".

Утім, не минуло й доби, як невідомі заклеїли ці заклики. Ініціатори флешмобу впевнені, що відбулося це з подачі порушників.

Читайте такожХизується "георгіївською стрічкою" та любить гостювати в Москві: стала відома особа одного з миколаївських мажорів (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві Симов і його друг у стані алкогольного сп'яніння напали на таксиста, а потім на інших людей. Бешкетники ображали співробітників поліції. Слободяника закували в наручники і відвезли у відділення поліції, а Симову дозволили поїхати туди на своєму Mercedes.

Події зафіксував на відео користувач LEX STORM - у відділенні поліції Симов намагався змусити його видалити відео, раніше Слободяник напав на нього.

Відео набуло великого резонансу в інтернеті. Користувачі звинуватили поліцію в нездатності впоратися зі злісними правопорушниками.

У поліції Миколаївської області заявили, що почали перевірку за фактом бездіяльності поліції.