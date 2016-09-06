На Одещині офіцера засудили до 5 років за відмову служити в зоні АТО

Як повідомляє військова прокуратура Південного регіону України, відмовився виконати наказ офіцер відділу комплектування Овідіопольського районного військового комісаріату, який відповідав за комплектацію військових частин, зокрема в зоні АТО.

«У травні 2015 року він відкрито відмовився виконати наказ командувача Сухопутних військ Збройних сил України та військового комісара Овідіопольського РВК щодо відбуття до нового місця служби, а саме до військової частини, яка дислокується в зоні проведення антитерористичної операції», - пояснила Стекачева.

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Свою відмову офіцер мотивував тим, що нібито не має достатньої підготовки для виконання обов'язків на новій посаді.

Минулого тижня Овідіопольський районний суд Одеської області визнав службовця винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.402 (непокора) КК України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Державне обвинувачення в суді підтримувала військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України.