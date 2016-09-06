За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, були поранені двоє і співробітник поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Вчора внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, один український військовий загинув, ще двоє військовослужбовців отримали поранення, а також поранили одного співробітника поліції», - сказав Мотузяник.

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За його словами, український військовослужбовець загинув на Маріупольському напрямку в результаті підриву на ворожій протипіхотної міни.

Один військовий був поранений в районі Авдіївки в результаті обстрілу.

Недалеко від цього населеного пункту поранення отримав поліцейський, який підірвався на ворожому вибуховому пристрої.

Ще один український військовослужбовець був поранений в районі Широкиного в результаті мінометного обстрілу.

Як повідомляв УНІАН, біля Маріуполя загинув капітан 3-го рангу елітного підрозділу "морських котиків", власник ордена "За мужність" Олег Мединський.