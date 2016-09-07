Журналісти розповіли, як секти обманюють українців (відео)

Масові заходи центру, який все частіше називають сектою, проходять прямо в центрі Києва і вражають своєю масштабністю та красою: тут звучить гучна музика, люди танцюють, моляться і "зцілюються" прямо на очах.

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На проповіді Володимира Мунтяна, якого прихильники називають не інакше як "Апостол", приходять тисячі людей. І роблять вони це зовсім не безкоштовно.

У "Відродження" є власний телеканал, який цілодобово мовить в декількох великих мережах кабельних операторів, відділення по всій Україні. І це незважаючи на те, що СБУ володіє матеріалами, де зазначено, що секта Володимира Мунтяна створена з метою маніпулювання свідомістю громадян.