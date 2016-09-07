Як в соцмережах відреагували на "квартирний скандал" навколо Лещенка (фотопідбірка)

За добу з моменту, як почав розгоратися скандал навколо придбання елітної квартири площею майже 200 квадратних метрів у центрі Києва вартістю понад 7,5 мільйонів гривень народним депутатом України і головним борцем з корупцією Сергієм Лещенком, в соцмережах не припиняється обговорення цієї новини.

Також користувачі не втомлюються створювати все нові й нові "фотожаби" з цього приводу. Ми зібрали кращі з них.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня стало відомо, що нардеп Сергій Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва. У договорі ціна квартири Лещенка занижена на 2,2 млн і немає ні слова про гроші Анастасії Топольської, яка, за словами самого Лещенка, позичила йому частину суми.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "мова йде про репутацію українського парламенту".

Сам нардеп вирішив з себе повноваження члена правління Демальянсу на час перевірки.

У свою чергу голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доручив НАБУ перевірити законність придбання нардепом від БПП Сергієм Лещенком елітної квартири.