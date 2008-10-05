Бій Кличко-Повєткін буде організовувати компанія... братів Кличків

Бій чемпіона світу за версіями WBO і IBF у суперважкій вазі українського боксера Володимира КЛИЧКА з олімпійським чемпіоном росіянином Олександром ПОВЄТКІНИМ може відбутися в Києві, а не в німецькому Мангеймі, повідомив журналістам Віталій КЛИЧКО.

«Є люди, які підносять цей поєдинок як протистояння Росії та України. Але це не політичне і не національне протистояння. Це просто бій двох боксерів», - заявив Віталій в інтерв`ю виданню Frankfurter Allgemeine.

Бій, призначений на 13 грудня, планується транслювати на понад 100 країн світу. Право на його організацію дістала компанія братів КЛИЧКІВ - K2 Promotions. Відповідно вони і можуть вирішувати питання зі зміною арени поєдинку.