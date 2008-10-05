Сніговий буревій заблокував дороги в Болгарії

Сніговий буревій блокував сьогодні в Болгарії десятки автомобілів. Найскладніша ситуація склалася на дорогах в районі гори Вітоша на околицях болгарської столиці, де випало понад 20 сантиметрів снігу.

Як передає Газета.ru, за традицією, недільного дня сотні жителів Софії вирушили на відпочинок у гори, і розгул сніжної стихії став для більшості з них неприємною несподіванкою. Сильний вітер, поривами до 30 метрів в секунду, повалив десятки дерев, які блокували дороги. Положення погіршив снігопад, що зробив шляхи цілком непрохідними, тим паче, що автомобілі до зимових доріг в Болгарії ще не підготовлені.

З метою нормалізувати ситуацію і допомогти "сніжним заручникам" повернутися додому було задіяно всі сили оперативних бригад міністерства з надзвичайних ситуацій.

Як повідомила прес-служба МНС, дороги вдалося розчистити, постраждалих немає.